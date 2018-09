‘Lagere opening AEX’

,,De AEX begint zo’n half punt lager. Er is nog altijd geen begrotingsakkoord in de VS en de deadline van het schuldplafond komt steeds dichterbij. Ook viel de Chinese export tegen. Daarnaast wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers die deze week naar buiten komen“, aldus marktanalist Ingrid Eltink van IG Nederland.

Beleggers krijgen deze week ook kwartaalcijfers voorgeschoteld van onder meer Citigroup, Coca-Cola, Google, Goldman Sachs, General Electric, IBM en Intel. In Nederland komt chipmachinefabrikant ASML woensdag als eerste hoofdfonds met de resultaten naar buiten.

KPN

KPN en América Móvil (AMX) zijn in afrondende gesprekken beland over de overnameprijs van de Mexicanen voor het telecombedrijf, zo meldde De Telegraaf maandag. Struikelblok blijkt de waardering van KPN’s toekomstige inkomsten.

ArcelorMittal zal mogelijk bewegen op positieve analistenrapporten. Macquarie verhoogde het advies voor het staalconcern, terwijl Société Générale het koersdoel opschroefde en het aandeel op zijn lijst van premiefondsen zette.

De beurzen in het Verre Oosten lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten een onverwachte daling van de Chinese export en een flinke stijging van de inflatie in China. De naderende deadline voor de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond zorgde daarnaast voor terughoudendheid. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent. De beurzen in Japan en Hongkong waren gesloten vanwege nationale feestdagen.

Dow Jones

De Amerikaanse aandelenmarkten vonden vrijdag opnieuw de weg omhoog. Beleggers bleven voorzichtig positief over de begrotingsonderhandelingen in Washington. De Dow-Jonesindex ging 0,7 procent hoger de handel uit op 15.237,11 punten. De bredere S&P 500 ging 0,6 procent vooruit tot 1703,20 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent naar een stand van 3791,87 punten.

Ook de Europese effectenbeurzen konden vrijdag over het algemeen de sterke stijgingen van de voorgaande dag een vervolg geven. De AEX in Amsterdam ging met een winst van 0,6 procent op 376,11 punten het weekeinde in. De MidKap steeg 0,5 procent tot 580,51 punten. De belangrijkste graadmeter in Parijs eindigde vlak, terwijl die in Frankfurt en Londen respectievelijk 0,5 en 0,9 procent hoger sloten.

De euro was maandag voorbeurs 1,3564 dollar waard, tegen 1,3550 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 101,93 dollar per vat. Brentolie bleef stabiel op 111,27 dollar.