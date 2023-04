’Deal bij G7 over versnelde afbouw van vuilste fossiele brandstoffen’

De afspraken gaan over de uitfasering van bijvoorbeeld kolencentrales die de eigen CO2-uitstoot niet beperken door het broeikasgas af te vangen en op te slaan. De G7 kon het niet eens worden over de termijn waarop ze steenkolen, een erg vervuilende brandstof, volledig in de ban doen. Maar volgens Pannier-Runacher is de groep het er wel over eens dat er geen nieuwe kolencentrales bij moeten komen. De G7 doet volgens de Française ook een oproep om sneller zonnepanelen, windmolenparken of andere bronnen van hernieuwbare energie te installeren.

Voorttrekkers

De groep bestaande uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Italië, Canada en Frankrijk zien zichzelf als voortrekkers van de overgang naar schonere energiebronnen. Overeenkomsten tussen die landen kunnen daarom van invloed zijn op verdere internationale onderhandelingen over de strijd tegen klimaatverandering.

De leden van de G7 kregen eerder ook kritiek omdat ze toch nog fossiele projecten steunen zonder tegenmaatregelen om de uitstoot te beperken. Zo zegden Japanse ontwikkelingsbanken nog honderden miljoen euro’s toe voor de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale in Oezbekistan. Volgens milieuorganisatie Oil Change International zijn ook niet alle publieke uitgaven aan fossiele energie van Duitsland en Italië in overeenkomst met hun milieubeloftes.

Volgens de Japanse publieke omroep NHK werkt de G7 ook aan een plan dat ervoor moet zorgen dat de leden voldoende belangrijke grondstoffen kunnen binnenhalen voor de energietransitie, zoals lithium en nikkel voor batterijen. Daarvoor zouden ze omgerekend ruim 6,7 miljard euro willen vrijspelen.