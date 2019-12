Milieucrisis: krimp in bouw, landbouw en industrie

„Groeicijfers van 4%, die in voorgaande jaren voor optimisme zorgden, komen vermoedelijk niet terug”, aldus de bank, die ook voorziet dat de werkloosheid oploopt van 3,4% nu naar 4% in 2021.

De ABN-economen wijten de lagere groei en hogere werkloosheid vooral aan ’onzekerheid over milieumaatregelen’ en ’gejojo’ en ’reactief beleid’ van een ’grillige’ overheid. Ondernemers zijn onzeker, aldus de bank. „Wie niet weet of huidige investeringen voldoen aan toekomstige wetgeving, wacht met toekomstige investerinen, en dat heeft weer gevolgen voor de groei.”

Uit werkgeverskringen klonk dit najaar al de waarschuwing dat Nederland zichzelf in een crisis praat met streng stikstof- en PFAS-beleid. Zo ver wil ABN Amro niet gaan, maar in de landbouw is er de komende twee jaar wel sprake van 0,5% krimp. De volumes dalen, en door vergrijzing en gebrek aan opvolging wordt de groei ook onder nul gedrukt.

De bouw krijgt het volgend jaar zwaar te verduren met 2% krimp, en geen groei in 2021. „Doordat bij aanleg van wegen relatief veel stikstof wordt uitgestoten, zal het moeilijk zijn om vergunningen te krijgen”, aldus de ABN-economen. Het aantal nieuwbouwvergunningen daalt al een tijdje, dus ook de woningbouw gaat magere jaren tegemoet. Voor verbouwing en verduurzaming is dan wel weer ruimte.

In de industrie verwacht ABN een krimp vanwege de wereldwijde economische terugval. De Duitse industrie staat op een laag pitje, en zal Nederland meesleuren, zo is de voorspelling. „De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is cruciaal voor het herstel.”