Nederlandse zuivel en uien weer naar Indonesië

Dat heeft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) te horen gekregen in gesprekken met de Indonesische autoriteiten tijdens de handelsmissie parallel aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander.

De export van zuivel en uien naar Indonesië was sterk gedaald sinds het Aziatische land vorig jaar stopte met het afgeven van importvergunningen. Aanleiding daarvoor was een conflict met de Europese Unie over een verbod op het gebruik van palmolie als biobrandstof.

Kaag is verheugd met de toezeggingen. „Het is voor de exporteurs en voor de economische relatie tussen Nederland en Indonesië goed nieuws dat we weer uien en zuivelproducten kunnen uitvoeren naar Indonesië”, zegt zij.

Nederland exporteerde in 2018 nog voor 50 miljoen euro aan zuivelproducten naar Indonesië. Daar was vorig jaar nog maar een vijfde van over. De uitvoer van uien, twee jaar geleden nog goed voor 15 miljoen euro, is met twee derde ingezakt.