Nieuw onderzoek naar Danske Bank

De klacht is volgens Deense media dat Danske Bank sinds 2004 bij 106.000 klanten die schulden hadden uitstaan, fors meer zou hebben geïnd dan waarvoor zij in de boeken stonden.

Volgens de bank, sinds juni vorig jaar geleid door de Nederlander Chris Vogelsang, ging het om een fout bij de incasso voor zijn it-systemen.

De bank zei tegen persbureau Reuters alle mogelijke gevallen te beoordelen om ervoor te zorgen dat klanten worden gecompenseerd. Danske Bank had de toezichthouder zelf op de hoogte gesteld.

Het zou om 10.000 klanten kunnen gaan, maar de bank heeft het onderzoek verbreed tot 100.000 klanten, aldus Reuters.

Signaal misleiding

De Deense toezichthouder meldde maandag evenwel een onderzoek te zijn begonnen naar signalen dat de bank de Finanstilsynet eerder mogelijk heeft misleid. Mogelijk wist de bank al vroeger van de nieuwste problemen, maar verzuimde zij die te melden bij de toezichthouder Finanstilsynet.

De affaire is een tegenslag voor bestuursvoorzitter Vogelsang, die van ABN Amro overstapte. De bank presteerde afgelopen maanden goed: Danske meldde over het tweede kwartaal een winst van ruim 2,3 miljard Deense kroon (€313 miljoen). Dat was twee keer meer dan waar door analisten rekening mee was gehouden.

De witwasaffaire, waar nog onderzoek naar wordt gedaan, is de grootste in de geschiedenis van de regio. In meerdere landen is Danske Bank aangeklaagd en beboet. Met name in het filiaal in Estland zou tussen 2007 en 2015 voor $200 miljard zijn witgewassen door voornamelijk Russen.

Vanwege de affaire worden voormalige bestuurders vervolgd in Denemarken. Tegen ex-topman Thomas Borgen en enkele voormalige medebestuurders loopt onderzoek. Het hoofd van de Deense divisie van Danske Bank stapte in 2019 op nadat bleek dat zijn onderdeel te hoge beloningen had berekend voor enkele beleggingsproducten.

Aivar Rehe, de voormalige baas Danske Bank in Estland, werd september vorig jaar dood aangetroffen.