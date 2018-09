Beleggers hoopvol over VS

De AEX sloot 1,8% hoger op 373,9 punten, dicht tegen het hoogste punt van de dag van 374,3 punten. De AMX sloot 1,3% hoger op 577,4 punten.

Hiermee liep het Damrak in de pas met de grote beurzen elders in Europa. De beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 1,5 tot 2%.

Op het moment dat in Europa de handelsdag ten einde was, stond Wall Street op winst. De Dow Jones-index kreeg er 1,6% bij, de S&P500 1,7%. Technologiebeurs Nasdaq ging 1,9% omhoog.

Schuldenplafond

Beleggers hielden zich voornamelijk bezig met de situatie in de VS. In de middag meldde Associated Press dat John Boehner, de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigheden, voorbereidingen treft om steun te vragen voor een tijdelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Het plan moet voorkomen dat de Verenigde Staten na 17 oktober niet alle financiële verplichtingen meer kunnen nakomen.

"Een zwaluw maakt nog geen zomer”, zegt handelaar Frank Bonsee in reactie op de opening in de Amerikaanse onderhandelingen. ”Maar beleggers reageren opgelucht. Bovendien was de AEX wat oversold, de graadmeter ging in korte tijd van 385 naar 366 punten. Licht technisch herstel dus. "

Volgens Bonsee heeft de buitenlandse druk, onder andere uit China en Japan, geholpen om wat beweging te krijgen in de onderhandelingen. "Die landen hebben grote posities in Amerikaanse staatsobligaties." Mocht er straks daadwerkelijk een akkoord liggen, staat er nog genoeg geld aan de zijlijn om de beurzen een verdere impuls naar boven te geven, verwacht de handelaar.

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot ziet in de positieve reactie vandaag een spiegelbeeld van wat de afgelopen weken op de beurs te zien was. "De sfeer is positiever, maar er ligt nog niks concreets. Al kan ik me niet voorstellen dat het schuldenplafond niet wordt opgehoogd. Dat zou geen shutdown meer zijn, maar een meltdown."

Richtinggevend nieuws was dungezaaid. Wel overtroffen de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS de verwachtingen. In plaats van 311.000 vroegen 374.000 Amerikanen een uitkering aan.

In het begin van de middag werd bekend dat de Bank of England (BoE) het belangrijkste rentetarief zoals verwacht op 0,5% handhaaft. Ook het stimuleringsprogramma waarmee de centrale bank de Britse economie ondersteunt, ondergaat geen wijzigingen.

Volgende week komt het kwartaalcijferseizoen meer op gang, wat de beurs meer richting kan geven. Bonsee: "Als de kwestie rond het schuldenplafond achter de rug is, zijn de vooruitzichten weer zonniger. Maar het kan ook zijn dat uit de kwartaalcijfers een wat zorgelijk beeld ontstaat over de opkomende markten en hun valutaproblemen." Luc Aben denkt dat de beurzen de komende tijd verder op kunnen lopen. "Vanwege de shutdown hebben we niet zoveel recente macrodata, maar het lijkt erop dat de economische groei in de VS nog altijd een zelfvoedend karakter heeft."

Koerswinst ING

In de AEX stond een grote meerderheid van de fondsen op winst. ING ging met een plus van 4,9% aan kop op €8,92. Arcelor Mittal ging 3,2% hoger de dag uit op €10,77, PostNL werd 3,1% meer waard op €3,29.

Air France KLM ging 2,9% omhoog op €7,58. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa komt het bestuur van Alitalia vrijdag bijeen, een dag later dan gepland. De noodlijdende Italiaanse luchtvaarder staat onder grote druk om snel financiering te vinden. Dat zou bijvoorbeeld bij bestaande aandeelhouders kunnen, of via externe partijen. Air France KLM heeft een belang van 25%.

Aegon (€5,73) en ASML (€71,94) wonnen beide 2,9%. Ziggo steeg 0,9% op €29,03. BNP Paribas heeft zijn kapitaalbelang en stemrecht in de kabelaar verkleind tot respectievelijk 2,98 en 2,95 procent.

Shell won 1% op €23,70. De gas- en oliemaatschappij sluit de Trans Niger Pipeline na rapporten over lekkages. Volgens Shell komt de sluiting circa 10 dagen nadat er reparaties waren verricht aan de pijpleiding in verband met oliediefstal.

Dalers waren er nauwelijks onder de hoofdfondsen. Alleen Unilever eindigde met een koersverliesje van 0,1% op €27,50.

Bouwbedrijven populair

Midkapper BAM was in trek, met 6,1% winst op €4,01. Heijmans is goed gepositioneerd om te profiteren van het herstel op de bouwmarkt volgens SNS Securities. Het fonds klom daarop 5,5% op €9,36. Mogelijk werden deze bouwers gesteund door verkoopcijfers van de NVM. USG People eindigde 2,7% hoger.

Boskalis klom 2,3% op €33,99, geholpen door een nieuwe opdracht rond de Costa Concordia. Boskalis-dochter Dockwise heeft een order gekregen om het cruiseschip Costa Concordia dat vorig jaar januari strandde voor de Italiaanse kust, weg te slepen.

Vastgoedbelegger Vastned heeft een nieuwe vijfjarige lening van €40 miljoen afgesloten bij de Belgische kredietverstrekker Belfius. Het aandeel steeg 1,4% op €31,73.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis won 0,6% op €19,95, en kreeg steun van een Braziliaanse opdracht rond een energiecentrale.

Aan de andere kant verloor BinckBank 0,5% op €6,52. Beleggers die gedupeerd zijn door een beleggersadviseur, willen hun schade verhalen op Binck, wat kan leiden tot een miljoenenclaim, zo meldt deze krant vandaag. Biotechbedrijf Pharming ging 1,6% omlaag op €0,12 en was daarmee de grootste daler.

Het AScX-genoteerde Sligro eindigde 0,5% hoger op €28,45. Het supermarktbedrijf gaat een bezorgcentrum bouwen op een bedrijvenpark in het Zuid-Hollandse Lansingerland.

