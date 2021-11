’Deeltijdvrouw bouwt ruim twee ton minder pensioen op’

Een kwart van de vrouwen beseft niet dat minder werken ook minder pensioen oplevert, blijkt uit onderzoek van pensioenfonds voor ambtenaren en het onderwijs ABP. In deze sectoren werkt 70% van de vrouwen parttime, en 16% van de mannen.

Maar een vrouw die nu 25 is en minder gaat werken, bouwt tot wel €220.000 minder pensioen op dan een man tegen de tijd dat zij met pensioen mag, als zij 70 is, berekent het ABP.

Een inkomensverschil van 35 tot 30% kan leiden tot een pensioenverschil van 40 tot 50%, omdat vrouwen gemiddeld een lager inkomen hebben en minder uren werken.

Scheiding

Meer dan 40% van de vrouwen heeft ook geen goed zicht op de gevolgen van een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner voor hun financiële situatie. Veel vrouwen laten financiële zaken over aan hun (mannelijke) partner. Een op de tien is zelfs helemaal niet bezig met geldzaken.