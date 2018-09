Bevolkingsgroei stagneert

Het PBL denkt dat het aantal oudere eenpersoonshuishoudens flink zal toenemen, hetgeen betekent dat meer woningen nodig zijn. De beroepsbevolking krimpt en veroudert tegelijk in hoog tempo. Of de arbeidsproductiviteit van de werkenden, die allang groeit, in dezelfde mate zal doorzetten, is de onderzoekers niet duidelijk. Nederland telde donderdag overigens 16.815.238 inwoners.

De markt voor kantoren en winkels is een zorgenkind en zal langdurige overschotten te zien geven. Waar het om het vervoer gaat, acht het PBL de elektrische auto voorlopig geen volwaardig alternatief voor de concurrenten die op benzine, diesel of gas rijden. Lucht- en scheepvaart zullen aanzienlijk groeien. Schiphol zal als luchthaven concurrentie ondervinden van vliegvelden in het Midden-Oosten. Vliegroutes schuiven namelijk met de mondiale economie mee.