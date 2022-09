Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen: waarom Twitter instemt met de overname door miljardair Elon Musk

Door Martijn Klerks

Fervent twitteraar Musk zou zich hebben verkeken op de nepaccounts. Ⓒ Foto Bloomberg

De verkoop van Twitter aan Elon Musk is een feit. Althans, als het aan de aandeelhouders van Twitter ligt. Die hebben dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met het bod van de rijkste man ter wereld van $54,20 per aandeel. Probleem: Musk wil de aandelen niet hebben.