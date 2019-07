We geven meer uit voor inrichten huis

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat we in mei 2,4% meer besteed hebben dan vorig jaar. Consumenten hebben in mei 6,1% meer besteed aan deze duurzame goederen, terwijl een deel van de uitgaven opgingen aan extra stookkosten. „Er werd vooral meer gas verbruikt”, aldus het CBS maandag.

Aan nieuwe personenauto’s hebben consumenten echter weer minder geld besteed, autoverkopen lopen al enige tijd terug.

Deze totale groei is bovendien hoger dan in de voorgaande vier maanden. Maar volgens de eigen Consumuptieradar van CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in juli minder gunstig dan in mei.

Vorige week meldde het CBS dat de detailhandel in mei 3,1% meer heeft omgezet dan in mei 2018. Het verkoopvolume was 2,8% hoger. Ook deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.