Van Ginneken (1973) studeerde rechten in Utrecht en werkte onder meer voor AkzoNobel voordat hij in 2007 in dienst kwam bij Philips. Zijn voorganger Coutinho werkte 34 jaar voor het elektronicaconcern. Hij was bestuurder sinds 2006.

