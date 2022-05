Premium Het beste van De Telegraaf

Kritisch Lagerhuis wil uitleg Elon Musk over plannen met Twitter

Elon Musk lijkt er weinig trek in te hebben om zich voor het Britse parlement te verantwoorden over de overname van Twitter. Ⓒ FOTO: ANP

Londen - Het Britse Lagerhuis wil Tesla-baas Elon Musk aan de tand voelen over zijn plannen met sociaal mediabedrijf Twitter. Musk staat op het punt om Twitter over te nemen, maar de Britten maken zich zorgen dat hij de regels binnen Twitter te veel versoepeld. Daardoor zou het eenvoudiger worden kwetsbare groepen via het internet te beschadigen.