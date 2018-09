DSM rondt overname in China af

Andre Pectin is een producent van ingrediënten die structuur geven aan voedsel. Het in 2003 opgerichte bedrijf, met hoofdkantoor in Yantai, heeft een jaaromzet van circa 30 miljoen euro. DSM nam al eerder een belang van 10 procent in de onderneming over van Hony Capital en bezit met de afgeronde transactie 29 procent van de aandelen.

DSM heeft de mogelijkheid om in een later stadium het belang verder uit te breiden.