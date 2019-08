Blij met investeringsfonds

Vl.n.r. werkgeversbaas Hans de Boer, zijn vrouw Klaske, oud-premier Jan Peter Balkenende en ondernemer en voormalig CHIO-voorzitter Hans Lavooij. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Een vrolijk weerzien hadden werkgeversvoorzitter Hans de Boer en oud-premier Jan Peter Balkenende op de eretribune bij het EK Springen in Rotterdam. Ze waren het er meteen over eens dat het kabinet een goed miljardenplan had opgesteld om de economie aan te jagen.