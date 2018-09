'Krimp Portugese economie kleiner'

De bank voorziet voor 2013 nu een krimp van 1,6 procent, terwijl in juli nog werd uitgegaan van een economische teruggang met 2 procent. De verbetering is onder meer het gevolg van een grotere groei van de export. Die zou dit jaar met 5,8 procent toenemen. ,,De informatie over het tweede kwartaal van 2013 en de beschikbare indicatoren voor het derde kwartaal wijzen op een geleidelijk proces van economisch herstel'', aldus de bank.

De Portugese regering meldde eerder uit te gaan van een krimp van 1,8 procent voor dit jaar. Voor 2014 voorziet de regering een groei van 0,8 procent. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) sloot zich dinsdag bij de prognose voor volgend jaar aan.

Ierland

Het IMF voorziet ook voor andere zwakkere eurolanden een voorzichtig herstel. De Griekse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 0,6 procent, terwijl Ierland naar schatting een plus van 1,8 procent zal boeken. Voor Italië wordt een groei met 0,7 procent verwacht, de Spaanse economie groeit waarschijnlijk met 0,2 procent.

Volgens IMF-econoom Jörg Decressin geven de prognoses aan dat het huidige tempo waarin wordt bezuinigd passend is. ,,De druk van bezuinigingen neemt af en de groei komt terug. Alleen als er sprake is van echte tegenvallers zouden we opnieuw moeten bekijken of landen meer tijd nodig hebben.''