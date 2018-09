Daling transportcriminaliteit vlakt af

De totale transportcriminaliteit, ladingdiefstal én diefstal van transportmiddelen, daalde met 11 procent ten opzichte van een jaar geleden. In het eerste halfjaar van 2012 was nog sprake van een daling van 37 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

In het eerste halfjaar werden er 152 voertuigen zonder lading gestolen, 6 meer dan een jaar geleden. In de regio Rotterdam waren losse opleggers in trek bij dieven. Er werden er 46 gestolen (plus 11), waarvan ongeveer een kwart werd teruggevonden.

Bevoorrading

De politie hield afgelopen halfjaar 34 mensen aan wegens transportcriminaliteit. Over heel 2012 pakte de politie 75 verdachten op, van wie een aantal inmiddels is veroordeeld tot gevangenisstraf.

Ladingdiefstal vindt het meeste plaats in Rotterdam-Rijnmond. De regio Den Haag valt op door diefstal uit vrachtauto's tijdens het laden en lossen bij onder andere de bevoorrading van winkels. Voertuigen met lading worden het meest gestolen in de regio's Rotterdam, Zeeland en West- en Oost-Brabant.

Ondernemersorganisatie Transport en Logisitiek Nederland (TLN) zegt dat met de komst van de nationale politie de samenwerking van politie, justitie en bedrijfsleven bij de aanpak van transportcriminaliteit steeds meer onder druk komt te staan. Terwijl juist dankzij deze publiek-private samenwerking er successen worden geboekt. TLN dringt er bij het kabinet op aan de samenwerking overeind te houden.