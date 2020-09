‘Minder belastingen, meer koopkracht? Vergeet het maar’

Verder in de podcast: Nederland moet jarenlang 1 miljard euro aftikken om de Zuid-Europese landen tegemoet te komen in de coronacrisis. In ruil hiervoor zijn stevige eisen gesteld, maar volgens Visser is het zeer de vraag of Italië nu wel gaat hervormen terwijl dit decennialang niet is gebeurd. En de mist rondom het Nationaal Groeifonds van Wopke en Wiebes is enigszins opgetrokken. Martin Visser en Herman Stam bespreken de eerste details.

