'Cijfers Air France-KLM aan lichte kant'

Het passagiersvervoer van Air France-KLM nam vorige maand met 0,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In augustus was dat nog bijna 5 procent. Doordat de capaciteit gelijke tred hield met de vraag, verbeterde de bezettingsgraad niet.

Vrijdag bevestigde Air France dat dit jaar ruim 1800 banen verdwijnen, wat een kostenbesparing van 150 miljoen euro moet opleveren. Volgend jaar schrapt het bedrijf nog 1000 arbeidsplaatsen. De maatregelen tonen volgens Claassen aan dat Air France-KLM vastbesloten is zijn doelstellingen voor kostenbesparingen en schuldreductie te halen, al zal dat waarschijnlijk niet in 2014 maar in 2015 gebeuren.

Rabobank handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 9 euro. Maandag om 9.09 uur stond het aandeel 1,8 procent lager op 7,39 euro, bij een 0,8 procent lagere AEX.