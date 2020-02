Dringen bij laadpaal: elektrische auto’s komen in de knel door tekort

Dat zegt algemeen directeur Jeroen Kruisweg van ALD Automotive Nederland, de Nederlandse tak van Europa’s grootste leasebedrijf in een toelichting op de jaarresultaten van het bedrijf. „Ik maak me grote zorgen om de laadinfrastructuur in dit land. Bij het huidige verkoopniveau van het aantal elektrische auto’s moeten er 120 laadpalen per dag geplaatst worden. Dat zijn er nu maar zo’n 23 per dag.”

ALD heeft in Nederland 71.700 leaseauto’s rondrijden. Van de leasecontracten die het concern afgelopen jaar verkocht, was een op de vijf een elektrische auto. Kruisweg: „Wij verwachten dat die groei dit jaar verder doorzet, omdat er heel veel nieuwe, goedkopere elektrische modellen op de markt komen.” Onderzoek van Over Morgen, onderdeel van Arcadis, bevestigt het tekort. Den Haag bedient de elektrische autorijder het best, terwijl die gemeente ook maar voor 80% in de laadbehoefte voorziet.

