Tesla verrast positief met omzet en winst

In het afgelopen kwartaal kwamen de verkopen bij het bedrijf van topman Elon Musk uit op $24,9 miljard, tegen $16,9 miljard in het zelfde kwartaal een jaar eerder. Analisten hadden in doorsnee op een omzet van $24,6 miljard gerekend.

Ook de behaalde winstgevendheid van Tesla viel hoger uit dan waar de markt van uitging. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $0,91. Analisten gingen uit van een aangepaste winst per aandeel van $0,82.

De brutomarge kwam uit op 18,2% tegen 19,3% een kwartaal eerder.

Eerder bracht Tesla al de verkoopcijfers over het tweede kwartaal naar buiten. Het aantal afgeleverde elektrische auto’s schoot met 83% omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Doorgevoerde prijsverlagingen bij een aantal modellen droegen bij aan de recordverkopen.

Naast het verlagen van de verkoopprijzen van de modellen introduceerde Tesla ook andere extraatjes, zoals drie maanden gratis snelladen in de Verenigde Staten voor auto's die voor 30 juni zijn afgeleverd om kopers te verleiden.

Tesla is nog altijd veruit de grootste fabrikant van elektrische voertuigen op de Amerikaanse thuismarkt, maar krijgt te maken met steeds meer concurrentie over de hele wereld. In de grote automarkt China blijft het bedrijf achter bij de Chinese concurrent BYD.

Het concern handhaafde zijn doelstelling voor een productie van circa 1,8 miljoen auto's in heel 2023.

In de nabeurshandel kregen de resultaten een licht positieve ontvangst. Het aandeel pluste 0,3%.