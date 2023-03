Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Auto-industrie heeft geen baat bij vertraging elektrificatie

Amsterdam - Het is een noodkreet vanuit de auto-industrie. De Europese autkoepel Acea heeft Brussel opgeroepen om snel tot een oplossing te komen voor de impasse die is ontstaan over de EU-wetgeving rond de CO2-uitstoot van personenauto’s en bestelwagens. Terwijl de autofabrikanten een voor een de weg naar elektrificatie versnellen, dreigen Duitsland en Italië juist op de rem te trappen met regelgeving. De meeste fabrikanten smachten echter naar zekerheid.