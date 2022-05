Premium Het beste van De Telegraaf

Topman KLM laat recordorder achter voor opvolger Marjan Rintel Pieter Elbers op karakter naar de eindstreep bij KLM

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Elbers (rechts) met commercieel directeur Christian Scherer van Airbus. Ⓒ Airbus

Hamburg - Pieter Elbers is bezig aan zijn afscheidstournee als president-directeur van KLM. Deze week was de topman in Hamburg om voor het eerst de fabriek van Airbus te bezoeken. Daar worden de komende jaren honderd nieuwe toestellen voor de luchtvaartmaatschappij en diens dochter Transavia gebouwd.