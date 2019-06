Transactiewaarde Euronext gezakt

Ten opzichte van april was er sprake van een krimp met 1 procent. De handel in indexfondsen (etf's) had in mei een gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van 254 miljoen euro. Dat is 13,9 procent minder dan een jaar eerder en 27,2 procent meer dan een maand terug. Het gemiddelde dagelijkse volume bij indexderivaten bereikte 251.614 contracten, bij individuele aandelenderivaten 263.643 contracten.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik