Tinder: ’Summer of love’

Dit kwartaal verwacht Match een omzet van $680 tot 690 miljoen, bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar en meer dan de $678 miljoen waar analisten op rekenen. Het opflakkeren van het coronavirus in landen als India, Brazilië, Japan en sommige plekken in Europa kan wel roet in het eten gooien.

In het eerste kwartaal lag de omzet ook al hoger dan verwacht. Zo groeide Tinder met 18% ten opzichte van de eerste maanden van 2020, en dat is sneller dan in de kwartalen daarvoor. Gebruikers van de app ’swipen’ 15% meer potentiële liefdes naar links of naar rechts dan voor het uitbreken van de pandemie, ze sturen 19% meer berichtjes dan pre-corona, gesprekken zijn bijna een derde langer geworden.

Dubey is „tevreden met de start van 2021” en verwacht „dat het momentum de rest van het jaar zal aanhouden”. Wel moet haar bedrijf creatief zijn in een tijd waarin elkaar online ontmoeten om vervolgens fysiek af te spreken verre van vanzelfsprekend is. Dat deed Match onder meer door 100.000 gratis coronatests uit te delen. Die waren in twee uur op.

Het aandeel Match was woensdag bijna net zo hard in trek; beleggers zetten het ruim 6% hoger.