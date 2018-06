'Politiek Zuid-Europa en Duitsland drukt Europese aandelen'

Dat schrijft hoofd Europese aandelen van vermogensbeheerder Schroders, Rory Bateman, vandaag in een rapport.

Betreffende Griekenland gaat het om onrust rond de extreemrechtse partij de Gouden Dageraad, dat 18 zetels in het Griekse parlement heeft. De leider van de partij werd gearresteerd, vanwege mogelijke connecties met een criminele organisatie.

Berlusconi

In Italië speelt de hectiek rond Berlusconi en zijn PDL-partij. Vijf leden van die partij boden hun ontslag aan vanuit de coalitie die geleid wordt door Enric Letta, een vertrouwensstemming zal volgen.

Letta heeft snel nieuwe steun nodig om het land te kunnen besturen, anders volgen nieuwe verkiezingen. ,,Terwijl dit speelt, zullen Italiaanse aandelen beweeglijk blijven, vooral bankaandelen en aandelen die op een of andere wijze te maken hebben met Berlusconi", zegt Bateman.

Duitsland

Maar niet alleen in Zuid-Europa kan het politieke klimaat twijfel brengen onder aandelenbeleggers. In Duitsland won Angela Merkel weliswaar de verkiezingen, maar haar huidige coalitiegenoot FDP haalde niet genoeg stemmen. Daardoor zal Merkel waarschijnlijk meoten samenwerken met een partij die minder pro-Europa is dan Merkel zelf.

,,We voorziene en zwakke periode voor Europese aandelen, dit is een mogelijkheid voor beleggers om betrokken te raken bij wat in onze perceptie een herstelverhaal voor de Europese economie is", zegt Bateman.

,,Leidende indicatoren als inkoopmanagersindices voor de industrie en cijfers over het consumentenvertrouwen gingen recent omhoog, en dit versterkt de sterker dan verwachte groei van de economie in de eurozone in het tweede kwartaal."