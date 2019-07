’De leukste bijbaan ooit’

Maurits ’t Jong speelt regelmatig zelf een partijtje op zijn eigen squashbaan. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Harderwijk - Zal ik een squashcentrum beginnen in Harderwijk, vroeg de 19-jarige Maurits ’t Jong afgelopen december aan een vriend na het spelen van een partijtje in buurgemeente Nijkerk. „Op dat moment riep ik zomaar iets”, geeft ’t Jong toe. „Maar ik kreeg het idee niet meer uit mijn hoofd.” Nog geen half jaar later opende hij de deuren van zijn Squash Harderwijk.