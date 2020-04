Thomas flikt het

„De catering dekt een deel van onze kosten. We moeten wel, want ons restaurant bestaat nog maar 2,5 jaar. We bestonden net een jaar toen we in december 2018 werden bekroond met een Michelinster. Dat was vrij uniek, want ik had nog geen naam gemaakt in deze wereld”, lichtte Thomas toe. Zijn vrouw Merlijn: „Het was de meest gekoesterde droom die is uitgekomen voor Thomas.” Toen zij de deuren van Flicka - Zweeds voor meisje - moesten sluiten de 15de maart, moesten ze net zoals alle andere restaurateurs echt even enorm slikken. „We hadden nauwelijks kans om vet op de botten te kweken.”

Sterrenchef Thomas van Santvoort neemt bestellingen op in zijn restaurant Flicka.

Stilzitten staat echter niet in hun woordenboek, dus volgde plan B. kdriel. Thomas die bij meerdere gerenommeerde sterrenzaken zoals Beluga (**), Parkheuvel (**), Chalet Royal (*) en Boreas (**) werkte, begon eerst met een afhaalservice in Kerkdriel. Omdat er behoorlijk wat gasten in Amsterdam wonen, werd Flicka’dam opgezet. „Dat was zo’n enorm succes. De animo is overweldigend! Het is fantastisch om te zien hoeveel gasten ons willen steunen. Dat geeft echt een enorm warm gevoel.”

Acteur/cabaretier Alex Klaasen is blij met Flicka.

Naast de catering hebben ze ook de Heldenactie bedacht speciaal voor mensen met vitale beroepen in de coronacrisis. Via www.restaurant-flicka.nl/heldenmenu kan elke week een held worden voorgedragen voor een gratis diner met zijn gezin. „We willen er alles aan doen om Flicka te laten bestaan. Ons verhaal is nog absoluut niet klaar, we zijn nèt bezig en hebben nog vele mooie plannen voor de toekomst”, stellen Thomas en Merlijn.

Architect René de Prie en zijn vrouw, psycholoog Monique Muilkens.

De Amsterdamse GroenLinks-wethouder, Maarten van Poelgeest, was in 2013 de initiator van de ontwikkeling van zelfbouwkavels met eigen haven aan de kop van de Amsterdamse Weespertrekvaart. Gerenommeerde architecten, zoals Sjoerd Soeters, Liong Lie en René de Prie hebben hier voor hun opdrachtgevers 23 prachtige stadsvilla’s ontworpen, waardoor de GroenLinkser wellicht onbedoeld jaren geleden de aanzet gaf tot een nieuwe Amsterdamse goudkust.

Arie den Boon, oud-topman van Daphne Communication Management, bewoont met gezinspsycholoog Margreet van Osch een villa van architect Liong Lie. Architect René de Prie heeft twee van de 23 villa’s op zijn naam staan. Eén daarvan werd tot voor kort bewoont door Ajax-verdiger Edson Álvares. De Prie gaat binnenkort, samen met zijn ega Monique Muilkens, die tevens haar psychotherapieparktijk aldaar gaat vestigen, er zelf wonen.

Bij toeval kwam Thomas van Santvoort in contact met de bewoners van deze Amsterdamse villawijk. Via de buurtapp raakten ze geïnteresseerd in de kookkunsten van de jonge Michelin sterrenchef. Uiteindelijke kon hij enkele tientallen menu’s in de villawijk laten bezorgen.

„Het menu was verrukkelijk en vooral omdat we al zo lang niet uit zijn geweest, heeft Thomas ons een bijzondere avond weten te bezorgen”, liet Den Boon weten. Documentairemaker en video-editor Bas Wooldrik, die met zijn partner een prachte villa aan de haven bewoont, bereidde het menu voor zijn gasten: „De simpele instructies en kwaliteit van de producten maken je het wel erg makkelijk om in korte tijd een heerlijk en goed diner uit te serveren.”