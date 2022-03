In memoriam Steve Wilhite (74): uitvinder ’gifje’ vond dansende baby zelf ’t leukst

Financieel

Tencent boekt traagste groei sinds 2004 door strenge regels China

Het Chinese techbedrijf Tencent boekte in het afgelopen kwartaal de traagste omzetgroei sinds de beursgang van het bedrijf in 2004. De groeivertraging is het gevolg van het verscherpte toezicht op de techsector door de Chinese autoriteiten. Tencent kreeg onder meer te maken met strenge regels rond o...