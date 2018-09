Groei luchtvaartbranche trekt verder aan

De toestellen van de bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen zaten in augustus gemiddeld voor 83,4 procent vol. De bezettingsgraad evenaarde daarmee het record dat in juli 2011 werd neergezet.

Volgens IATA tonen de cijfers aan dat de ,,gezonde trend'' van de afgelopen maanden zich in augustus versterkt heeft doorgezet. Dat was mede te danken aan een stabilisatie van de markt in opkomende economieën en aan een herstel van het vertrouwen in Europa en Noord-Amerika, aldus de luchtvaartorganisatie.

Ondanks sterke groeicijfers in alle regio's waakte topman Tony Tyler in een toelichting voor al te veel optimisme. ,,De marktomstandigheden blijven zwaar, met hoge olieprijzen, sterke concurrentie en regeldruk'', zei hij. Met het oog daarop verlaagde IATA vorige week de winstverwachting voor dit jaar voor de gehele luchtvaartbranche, van 12,7 naar 11,7 miljard dollar.