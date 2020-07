Beurzen New York keren naar stevig verlies

Richting beursslot in Amsterdam koerste ook de Nasdaq na 0,3% winst naar een record bij 10.530 punten met 0,7% verlies.

Dow Jones-index stond rond 17.30 uur 1,4% in het rood, de Dow Jones-index noteerde 482 punten verlies, goed voor 1,9% teruggang.

Het aantal WW-aanvragen liep met bijna 100.000 terug tot 1,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De laatste drie rapporten toonden een relatief stabiel aantal aanvragen, van rond 1,5 miljoen. Het aantal lopende aanvragen daalde afgelopen week tot 18,1 miljoen.

Het marktsentiment werd volgens handelaren van IG nog steeds sterk bepaald over de doorzettende besmettingsgolf in de grootste economie. Maar gisteren kwamen 58.000 officiële nieuwe besmettingen door, volgens de John Hopkins University, een lichte afname ten opzichte van dinsdag.

Amerikaanse olie ging 0,3% terug tot rond $40 per vat. Goud verloor 0,4% en de Amerikaanse tienjaars staatslening zakte tot 0,652%.

Tech op winst

In de financiële markt, waar beleggers een serie sluitingen in retail verwerken, vallen een paar aandelen op. Facebook, Microsoft en Apple bewogen eerst met ruim 1% winst, maar zakten rond 17.30 terug tot rond 0,4% in het groen.

Walgreens Boots zakte 3% op zwakker dan verwachte kwartaalresultaten voor de winkelketen.

Webbedrijf Alibaba kreeg een koopadvies van Needham voor het Chinese concern. Ook NetEase, JD.com en Futu Holdings stonden in de belangstelling.

Cruisemaatschappij Carnival steeg 5%; de Duitse dochter meldde in augustus weer met reizen te beginnen. Netwerkbedrijf Cisco steegdankzij een adviesverhoging van Morgan Stanley, tot ’overweight’.

Ook Six Flags had de wind mee tot 5%, analisten van Janney verhoogden hun advies tot ’kopen’ vanwege de relatief aantrekkelijke waarde van het aandeel.

Google bewoog op een nieuwe grote opdracht die technologiegigant heeft binnengehaald bij Renault. De divisie voor cloudsoftware gaat data bijhouden en opslaan van fabrieken, machines en distributieketens van de autofabrikant.

Woensdag sloten de beurzen in het groen. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent in de plus op 26.067,28 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3169,94 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot een nieuwe recordstand van 10.492,50 punten.

