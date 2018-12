Meer omzet, minder winst voor Tesco

Het lage consumentenvertrouwen in met name Europa speelde Tesco in de eerste jaarhelft parten. Daardoor blijven de omzet en winstgevendheid achter, ondanks een uitgebreid verbeterprogramma dat het winkelbedrijf heeft lopen bij zijn Britse vestigingen.

Tesco gaat wel uit van een verbetering van de resultaten in de tweede helft van het jaar. Dat komt vooral door maatregelen om de efficiëntie te vergroten. Over de economische vooruitzichten deed het bedrijf geen uitspraken.

Verder maakte het Britse supermarktconcern bekend dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met China Resources Enterprise. Tesco krijgt in ruil voor een investering van omgerekend ruim 400 miljoen euro een belang van 20 procent in een joint venture met zijn Chinese branchegenoot.