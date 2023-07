Hollands Pet Service schuilt noodgedwongen bij Franse beurs

Amsterdam - Pet Service holding, leverancier van producten voor huisdieren, had ’zeer graag’ eerst in Amsterdam notering gehad. ,,Maar in Nederland kun je geen account meer krijgen”, zegt ceo Ron van Veldhoven. Het bedrijf kreeg deze week zijn notering op beurs Euronext Parijs.

Dierenmarkt groeit, Pet Service zocht kapitaal voor uitbreiding in Amsterdam maar vond dat in Parijs, Ⓒ Getty Images