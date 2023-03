Premium Het beste van De Telegraaf

Milieudefensie traint voor aandeelhoudersvergadering: ’Niet schreeuwen’

Milieudefensie oefent de vergadering met ’rijke aandeelhouders’. Ⓒ René Oudshoorn

Den Haag - „Die vraag is al geweest. Vólgende!”, onderbreekt de voorzitter van de aandeelhoudersvergadering op barse toon de vraagsteller. Staand achter de microfoon laat Pascale zich niet uit het veld slaan. „Ik wil ja of nee horen”, zegt ze ferm. Het is een moment uit een training van Milieudefensie voor vrijwilligers om bestuurders ’radicaal vriendelijk’ te vragen of ze zich aan de klimaatdoelen van Parijs houden, of niet.