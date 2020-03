Lyft gooit voorlopig taxi-dienst op slot om corona

Het in San Francisco gevestigde bedrijf biedt taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Lyft is nu actief in ruim driehonderd regio’s in de Verenigde Staten en Canada,

Lyft dat vorig jaar naar de beurs werd gebracht door de oprichters Logan Green en John Zimme, kwam flink onder druk na de medeling over het stopzetten van de dienst.

Het marktaandeel van Lyft in de VS groeide het afgelopen jaar van 35 tot 39%, waarmee het gat met marktleider Uber kleiner werd.