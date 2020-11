Geen bonusverbod multinational die overheidssteun krijgt

Ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra bij de presentatie van NOW 2.0. Ⓒ Foto: HH / Robin Utrecht

Den Haag - Dat multinationals toch dividend en bonussen mogen uitkeren als ze gebruik hebben gemaakt van overheidssteun is logisch. Juridisch is een verbod niet mogelijk en ook zou er in Nederland anders veel werkgelegenheid in gevaar komen.