'Beweringen Prosus over maaltijdfusie onjuist'

Prosus beweerde dat door de voorgestelde fusie van Takeaway en Just Eat veel waarde voor aandeelhouders verloren zou gaan. Volgens Groen is dat onlogisch. "Ik ben de oprichter van Takeaway.com en heb nog altijd 25 procent van de aandelen. Als de beweringen van Prosus waar zijn, zou mijn belang praktisch de helft minder waard worden na de combinatie met Just Eat. Waarom zou ik dat doen?"

Takeaway wil via een aandelenruil Just Eat inlijven. Als 75 procent van de aandeelhouders zich achter het voorstel schaart, gaat de deal door. Het bestuur van Just Eat is voorstander van dit plan. Prosus biedt 740 pence per aandeel, waarmee aan Just Eat een prijskaartje van 5,1 miljard pond (6,1 miljard euro) werd gehangen.

Takeaway stelt dat Prosus er puur op uit is Just Eat goedkoop over te nemen. Het Nederlandse bedrijf slaat ook van zich af door te stellen dat Prosus amper operationele ervaring heeft in de branche voor maaltijdbestellingen.