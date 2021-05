In ruimte gerijpte fles wijn moet $1 miljoen opbrengen

Een exclusieve fles Bordeaux-wijn, onder de naam Petrus, die meer dan een jaar in de ruimte heeft doorgebracht gaat daar onder de hamer. De waarde wordt door Christie’s geschat op een bedrag tot $1 miljoen. Daarmee zou het gekroond kunnen worden tot duurste wijnfles ooit.

Het Europese ruimtevaartbedrijf Space Cargo Unlimeted is de eigenaar van de wijnfles. In een serie van experimenten deed de onderneming onderzoek hoe drank en voeding zich gedragen in de ruimte.

Ruimtevaartstation

De Bordeaux-wijn uit 2000 ging in een kist van in totaal twaalf flessen in november 2019 de lucht in. Aan boord van het internationale ruimtevaartstation dat in een baan om de Aarde draait, konden de wijnflessen 440 dagen in de ruimte rijpen. Begin dit jaar kwam de kist wijn terug via een transportvoertuig van SpaceX.

Bij de veiling van de fles Bordeaux-wijn zitten ook nog extra accessoires. Zo krijgt de hoogste bieder tevens een karaf om de wijn te serveren, wijnglazen en een kurkentrekker. Die laatste is dan wel gemaakt van delen van een meteoriet.