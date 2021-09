Premium Het beste van De Telegraaf

Fortuin aan pillen belandt in afvalbak

De zorg kost ons ruim honderd miljard euro per jaar, een bedrag dat jaarlijks met zo’n acht procent groeit. Het dreigt een onbetaalbare situatie te worden, becijferde adviesorgaan WRR onlangs. De Telegraaf neemt de zorgwereld de komende weken onder de loep en kijkt waar de pijnpunten zitten en waar winst valt te behalen. Dit keer: het medicijngebruik in ons land. We slikken inmiddels voor miljarden aan pillen. Daarvan kieperen we naar schatting voor vele honderden miljoenen euro’s zo de vuilnisbak in.