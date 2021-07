Column: eerste taak van overheid is publieke diensten leveren

Binnenland

Man dreigt woning op te blazen in Geleen, politie zoekt explosieven

De politie heeft zaterdagmiddag uit voorzorg een deel van een appartementencomplex in Geleen ontruimd nadat een verwarde bewoner had gedreigd zijn woning op te blazen. De man is inmiddels opgepakt, maar voor de zekerheid evacueert de politie toch bewoners van het gebouw aan de Eberhardstraat.