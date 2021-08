Premium Het beste van De Telegraaf

’Dansen met Janssen’ kost reisbranche €100 miljoen

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Zon, zee, strand in Spanje, waar touroperators deels niet naar toe konden in verband met code ’oranje’. Ⓒ foto EPA Air France-KLM 4.029 -0.54 %

Amsterdam - De reisbranche kijkt terug op een dramatische zomer voor de buitenlandse vakanties, maar ook op de campings, vakantieparken en jachtverhuur in Nederland is nog geen sprake van ’halleluja’, zo blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. De coronacrisis blijft de sector parten spelen. De reisbranche verwacht dat er extra steun nodig is.