Aan wankele cryptobeurs FTX gelinkt handelshuis gesloten

FTX kwam onlangs in de problemen en sloot een deal over een overname door concurrent Binance, maar die overname klapte nadat het boekenonderzoek veel vragen opriep. Volgens persbureau Bloomberg heeft Bankman-Fried investeerders laten weten dat FTX 8 miljard dollar tekort komt. Zonder nieuwe financiers zou de beurs omvallen.

Op zijn website laat FTX klanten weten dat ze voorlopig geen tegoeden kunnen opnemen en geen nieuwe klanten toelaten. Daarvoor haalden cryptobeleggers 6 miljard dollar aan cryptomunten weg bij FTX in drie dagen tijd.

Binance liep ook weg van de overname van FTX omdat justitie in de Verenigde Staten onderzoek doet naar de beurs. Dat onderzoek richt zich naar verluidt op de manier waarop de beurs van Bankman-Fried is omgesprongen met de tegoeden van klanten. Zakenkrant The Wall Street Journal schrijft op basis van een ingewijde dat Alameda voor riskante beleggingen tegoeden gebruikte van klanten op FTX, wat de problemen bij die beurs in gang zou hebben gezet.

De onrust rond FTX heeft de waarde van veel cryptomunten zwaar onder druk gezet. Bitcoin belandde woensdag even onder 16.000 dollar. Ook andere munten als ethereum, XRP en dogecoin verloren flink. Vandaag veren de prijzen evenwel met 10 tot 20 procent op, mede dankzij het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer.