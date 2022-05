Mkb na corona meer gefocust op gezonde financiële basis

Ook de geestelijke gezondheid van werknemers en de interne cultuur en werkplezier van het personeelsbestand zijn volgens 34% van de respondenten door corona negatief beïnvloed. Maar ook daar zeggen de mkb’ers van te hebben geleerd. Zo zegt 44% meer aandacht te schenken aan een goede work-life balance van werknemers en zegt een zelfde percentage hybride werken positief te ervaren. Ook het belang van een sterke interne cultuur wordt ingezien (38%).

Buffers

Hoewel bijna drie op de vijf ondernemers positieve verwachtingen hebben over de toekomst van hun bedrijf en 57% optimistisch is gestemd over hun eigen sector, benadrukt ruim een derde wél dat een gezonde financiële basis en het creëren van financiële buffers hun belangrijkste focus heeft.

Minder dan drie op de tien mkb-ondernemers verwacht in 2022 groei te zullen realiseren. Ruim de helft houdt nog een slag om de arm, afhankelijk van de vraag of het écht gaat lukken om het coronavirus de kop in te drukken. De ontwikkelingen in Oekraïne zorgen daarnaast voor nieuwe onzekerheden.