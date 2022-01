Werkvraag: is de baas aansprakelijk na val werknemer?

Premium Binnenland

Medewerkster Action nagenoeg blind aan oog door confettikanon

Een medewerkster van Action is nagenoeg blind geraakt aan een oog nadat ze een confettikanon in het juiste schap wilde leggen. Het kanon ontplofte toen in haar gezicht. De kantonrechter heeft bepaald dat Action aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade die de vrouw hierdoor heeft opge...