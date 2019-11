Kalverstraat geteisterd door achterstallig onderhoud

De populariteit en de aantrekkingskracht van de Kalverstraat worden bedreigd, zo vindt Frans Bosch, voorzitter van de Biz in de winkelstraat. Ⓒ RICHARD MOUW

Amsterdam - Het is de bekendste winkelstraat van het land met de hoogste prijzen per vierkante meter, maar de Kalverstraat in Amsterdam ligt er qua bestrating bekaaid bij. Jaren is er geen onderhoud gepleegd. Al meer dan tien jaar geleden lieten de ondernemers weten dat het zo niet langer kan, maar tot nu toe krijgen ze nul op het rekest.