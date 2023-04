Helft minder hypotheken, aantal oversluiters daalt fors

Nog geen 10 procent van de aanvragen was de afgelopen drie maanden gericht op het oversluiten van de hypotheek, een schril contrast met dezelfde periode vorig jaar, toen bijna één op de drie aanvragen gedaan werd door oversluiters.

In het eerste kwartaal waren ruim zes op de tien hypotheekaanvragen (64 procent) bedoeld voor de aankoop van een huis, terwijl dat in 2022 nog 39 procent was.

Het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering is met 26 procent vrijwel gelijk gebleven. Het ging in het eerste kwartaal wel om een stuk lagere bedragen dan voorheen. Dat komt doordat het door de stijging van de hypotheekrente veel duurder is geworden om een huis te verbouwen of te verduurzamen.

Herstel

Ondanks dat het aantal aanvragen voor de aankoop van een huis in het eerste kwartaal is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wijzen verschillende signalen er volgens de adviesketen op dat de woningmarkt zich begint te herstellen. Zo is het aantal aanvragen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar met 10% toegenomen.

In een jaar tijd is de oversluitmarkt door de rentestijging vrijwel opgedroogd. Zo bedroeg het aantal aanvragen bestemd voor het oversluiten van een hypotheek 6%; een schril contrast met dezelfde periode een jaar geleden, toen bijna één op de drie hypotheekaanvragen was bedoeld voor oversluiters. In het eerste kwartaal van dit jaar waren ruim zes op de tien hypotheekaanvragen (64%) bedoeld voor de aankoop van een woning, terwijl dit in 2022 nog 39% bedroeg.

Bekijk ook: Hypotheekadviseur moet klanten een ton betalen wegens nalatigheid

Het aantal hypotheekaanvragen dat bedoeld is voor woningverbetering is met 26% vrijwel gelijk gebleven. Alleen de hoogte van deze hypotheekaanvragen is wel met 52% gedaald doordat het door de stijging van de hypotheekrente veel duurder is om de woning te verbouwen of verduurzamen.

Herstel

Hoewel het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning in het eerste kwartaal met 22% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, wijzen verschillende signalen er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt begint te herstellen.

Wat opvalt, is dat onder jonge huizenkopers sprake is van een stijging van het aantal hypotheekaanvragen met 7%. Doordat het woningaanbod in de afgelopen maanden is toegenomen en starters op de huizenmarkt minder last hebben van concurrentie, zijn hun vooruitzichten op een woning verbeterd. De sterkste daling doet zich voor onder 55-plussers (-45 procent). Dat duidt er, zegt de adviesketen, op dat er te weinig (levensloopbestendige) woningen beschikbaar zijn die aan hun wensen voldoen.

Hypotheekbedrag daalt

Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning is met 9% gedaald en bedraagt nu €306.000. Die ontwikkeling is ook zichtbaar in verschillende provincies. De grootste daling deed zich voor in Groningen, waar de gevraagde hypotheekbedragen met 15% zakten, gevolgd door Limburg (-13%) en Utrecht (-12%). De kleinste daling van het gemiddelde hypotheekbedrag is zichtbaar in Flevoland (-4%).

Tegelijkertijd trok de Open Huizen Dag afgelopen zaterdag met 66.000 bezoekers meer kijkers dan de vorige in oktober. Volgens de makelaars wijst dat er op dat er nog steeds grote interesse is in het kopen van een woning. Mensen konden zonder afspraak binnen kijken bij ongeveer 13.500 huiseigenaren die de deuren voor hen openzetten.