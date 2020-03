Uitstel pensioenpremies voor werkgevers

Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat ondernemers de pensioenpremies kunnen uitstellen.

In de praktijk houdt dit in dat werkgevers bij de pensioenuitvoerders om uitstel van de betaling pensioenpremie mogen vragen. Dit uitstel kan verschillende vormen aannemen, hoe het er voor de meeste werkgevers uit gaat zien is nog niet bekend.

Voor de opbouw van de pensioenen verandert er vooralsnog niets.