Ondernemersvraag: kan werknemer rouwverlof opnemen?

Premium Ondernemen

Werkvraag: kan ik een derde tijdelijk contract voor korte tijd verlengen?

Bij ons werkt een adviseur die bijna aan het einde is van haar derde tijdelijke contract. Zowel wij als de werkneemster willen dat ze drie maanden langer blijft werken. Wij omdat een andere adviseur dan terug is van zwangerschapsverlof en zij omdat ze bezig is een eigen bedrijf op te zetten met alle...