Bloembollentelers rooskleurig over toekomst

Uit de jaarlijkse BloembollenScanner van adviesbureau AgriDirect, een onderzoek onder 850 bollentelers, blijkt dat eind 2018 27,6% van de bollentelers wil uitbreiden. Een jaar eerder was dat 14,5%.

Bekijk ook: Minder maar duurdere bloemen in de vaas

Het verlangen om uit te breiden is met 37,8% bij de hyacintentelers het grootst. Met een kwart van de lelietelers is die groep het minst bereid uit te breiden.

Tulpen

KAVB, de brancheorganisatie van bloembollentelers, heeft wel een verklaring voor de gestegen bereidheid onder telers om uit te breiden. „De helft van onze sector bestaat uit tulpen en daar is de teneur overwegend positief en het aantal snijtulpen groeit al jaren”, zegt KAVB-voorzitter René le Clercq.

„De leliemarkt is op dit moment ingewikkeld. Dat zien we terug in een dalend areaal en aan de terughoudendheid van de lelietelers.”

Het aantal bollentelers dat wil stoppen is in diezelfde periode licht gedaald, van 8,1% naar 7,3%. In totaal rekent 34,5% van de Nederlandse bloembollenbedrijven op een opvolger, dat is een fractie meer dan het jaar ervoor.

Bekijk ook: Exporteurs sierteelt huiveren om brexit