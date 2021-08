Uber heeft tekort aan Britse chauffeurs nu taxigebruik toeneemt

Ook verliest Uber chauffeurs aan concurrerende taxidiensten zoals Bolt, dat minder hoge kosten bij zijn chauffeurs in rekening brengt.

Nu in grote delen van Groot-Brittannië nauwelijks meer beperkingen gelden, keert de vraag naar taxiritjes terug. Volgens vakbond App Drivers and Couriers Union is tot bijna de helft van de Uber-chauffeurs in de afgelopen 18 maanden overgestapt naar een andere baan om geld te verdienen. Dat valt voor gebruikers van taxi's van Uber te merken, want hun wachttijden zijn veel langer. Op sociale media zijn er dan ook de nodige klachten te lezen.

Volgens Uber-chauffeur Amar Ullah uit Glasgow zijn veel van de overgestapte chauffeurs niet van plan terug te keren. Ze zeggen minder tijd kwijt te zijn om hetzelfde salaris te verdienen. Bovendien hebben ze niet te maken met soms vervelende passagiers en hoeven ze geen extra verzekering af te sluiten omdat ze personen vervoeren.

Kwart van de ritprijs

Uber heeft niet alleen in het Verenigd Koninkrijk te maken met tekorten aan chauffeurs. In april maakte het bedrijf al bekend $250 miljoen, zo'n €212 miljoen, uit te trekken om Amerikaanse chauffeurs aan zich te binden. Dat wilde Uber doen door bonussen te geven en andere voordeeltjes.

Het Amerikaanse bedrijf ziet de vraag nu weer toenemen en zegt behoefte te hebben aan 20.000 chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wijst Uber erop dat het "de enige aanbieder is die zijn chauffeurs alle rechten en beschermingen geeft". Uber verloor begin dit jaar een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk en geeft nu al zijn chauffeurs een gegarandeerd loon, vakantiegeld en een pensioen.

Het bedrijf verhoogde echter ook de kosten die het bij chauffeurs in rekening brengt voor zijn diensten van 20% t naar 25% van de ritprijs. Omdat ook de kosten voor het huren en verzekeren van een auto zijn gestegen is het voor veel chauffeurs daardoor nog altijd moeilijk om rond te komen, geven ze aan.