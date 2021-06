Voordeeltje KLM: streep door $100 miljoen extra kosten Boeing-toestellen

Ⓒ ANP

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM hoeft geen importheffing te betalen op vliegtuigen die het nog in bestelling heeft bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben dinsdag een compromis gesloten over hun al bijna zeventien jaar durende conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus.